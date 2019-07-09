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Водные прогулки по Петербургу ограничат из-за подготовки ко Дню ВМФ РФ

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Водные прогулки по Петербургу ограничат из-за подготовки ко Дню ВМФ РФ

Санкт-Петербург, 9 июля. Маршруты прогулочных и пассажирских судов временно изменятся в Петербурге из-за подготовки парада ко Дню ВМФ РФ, сообщила Ассоциация владельцев пассажирских судов города.

Акватория Большой Невы от Благовещенского до Большеохтинского мостов, внутренняя акватория Большого порта и акватория близ пассажирского порта будут закрыты для движения судов во второй половине июля.

Водные прогулки в этим местах будут недоступны с 15 по 30 июля с трех часов ночи до 15.00. Исключением станут 17, 18, 20, 24, 27 и 31 июля, отметила «Комсомольская правда в Петербурге».

День ВМФ РФ отметят в Северной столице 28 июля.

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