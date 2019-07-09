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Агент Мозгова рассказал о будущем баскетболиста

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Агент Мозгова рассказал о будущем баскетболиста

Санкт-Петербург, 9 июля. Баскетбольный агент Максим Шарифьянов, представляющий интересы бывшего центрового «Оттавы» Тимофея Мозгова, рассказал Федеральному агентству новостей о сроках восстановления 32-летнего спортсмена и вариантах продолжениях карьеры. 

«Приоритетов в вопросе продолжения карьеры пока нет. Рассматриваем все варианты, которые есть на рынке. Думаю, что конкретика появился в течении недели. «Химки» и «Зенит»? Вопросы к этим клубам, их селекционной политике. Сейчас они готовятся к Евролиге. Думаю, при определенных обстоятельствах это возможно», — рассказал менеджер.

По его словам, Мозгов продолжает восстановление после травмы, и, несмотря на включение в состав сборной России, пока нет точной уверенности, что баскетболист успеет восстановиться. 

«В состав сборной он не мог не попасть — у нас просто дефицит игроков. Его реабилитация построена сегодняшним образом так, чтобы успевать к началу подготовки. Но, поскольку процесс длился весь сезон не самым успешным образом, конкретной даты, когда он приступает к контактным тренировкам, нет. Сейчас динамика нам нравится, задача успеть восстановиться к началу сбора есть», — заявил агент. 

В январе 2019 года Мозгов перенес операцию на правом колене и пропустил минувший сезон. Летом клуб НБА досрочно расторг контракт с баскетболистом.

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