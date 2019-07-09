Эксперты развеяли опасения о будущем фонтанов Петергофа

Санкт-Петербург, 9 июля. Петербуржцы опасаются, что работа знаменитых фонтанов Петергофа может оказаться под угрозой. Причиной их волнения стала запланированная застройка Ропшинских высот, откуда берет начало система водопроводов, питающих петергофские фонтаны.

Как сообщается, компания-застройщик намеревается возвести восемь жилых домов около Бабигонского шоссе. Кроме того, там появятся три детских сада, школа, поликлиника, а также спортивный и торговый комплексы.

Горожане опасаются, что застройка может привести к тому, что водопроводы Петергофа в итоге перестанут работать и тот потеряет свои знаменитые фонтаны. Также некоторые жители города переживают, что могут остаться без зеленых зон для прогулок.

Однако в действительности прудам, питающим водопроводы Петергофа, ничего не угрожает. Более того, ни водоподводящая система, ни парки не входят в проект планировки территории, а, следовательно, они не пострадают.

«Согласно заключению Невско-Ладожского бассейнового водного управления, будущие жилые здания и другая социальная инфраструктура расположены за пределами водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов. Вопрос отведения поверхностных сточных вод будет решаться на последующих стадиях проектирования», — приводит «Петербургский дневник» слова районной администрации.

Кроме того, специалисты провели экологические работы во время проекта планировки и межевания территории.

Также стало известно, что на данный момент у водоподводящей системы фонтанов нет хозяина. Музей-заповедник «Петергоф» уже выразил готовность взять в оперативное управление как земельный участок с водопроводной системой, так и расположенную на нем недвижимость. По словам специалистов музея, если у территории появится хозяин, то речи о ее застройке идти уже не будет.

В этом году церемонию открытия фонтанов Петергофа посвятили 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Праздник традиционно завершился пуском фонтанов Большого каскада и фейерверком.

Напомним, что Александр Беглов этой весной поздравил жителей Кронштадта с 315-летием города. Градоначальник признался, что очень любит этот район и пообещал, что через несколько лет Кронштадт станет одним из самых красивых городов России и Европы.