Петербургский бизнесмен помогает сиротам и ремонтирует квартиры семьям с детьми-инвалидами

В Северной столице попала в беду маленькая семья: мама и ее дочка, страдающая от тяжелого диагноза, оказались в финансовой яме. Средств им еле хватало на жизнь и лечение, квартира пришла в полуразрушенное состояние. И даже поздравить дочь с Новым годом женщине было не на что. Узнав об их бедственном положении, молодой предприниматель Александр Меньшов силами своей фирмы сделал им ремонт. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Генеральный директор строительной компании «ВысотСпецСтрой» Александр Меньшов уверен: бизнес должен быть социально ответственным, иначе в жизни не будет ни справедливости, ни гармонии. Как у любого делового человека, времени искать нуждающихся в помощи людей (и проверять их информацию) у бизнесмена нет, поэтому он заключил договор с благотворительным фондом «Объятие».

«Мы социально ориентированная структура, ребят из фонда давно знаем, так что взаимодействуем на постоянной основе, официально, — пояснил ФАН Меньшов. — Когда нужно — помогаем материалами, выделяем людей на работы или перечисляем средства. По-разному. Бизнес — не небожители, от помощи людям мы не обеднеем, если кому-то она нужна. Мы видим, как Рома (руководитель фонда «Объятие» Роман Миронов. — Прим. ФАН) старается помогать людям изо всех сил, и стремимся отвечать на просьбы, которые от него поступают. Честно говоря, добровольчество — это специфический труд, который отнимает много времени и человеческого ресурса. Ребята серьезно этим занимаются. И если они после изучения ситуации просят нас помочь, значит, надо помочь».

Мама девочки Полины, страдающей ДЦП, обратилась в фонд «Объятие» в канун Нового года. Из-за болезни круг общения ребенка оказался крайне ограничен, и мама хотела порадовать родного человечка в праздник, но денег на это у женщины не было. Добровольцы изыскали средства и организовали для Полины новогоднее поздравление с Дедом Морозом и Снегурочкой, но, когда пришли к ней в гости, просто ужаснулись условиям, в которых живет эта маленькая семья. Квартира была в настолько ужасном состоянии, что мама боялась проблем с органами опеки. Решить проблему самостоятельно она не могла: скромная зарплата еле-еле позволяет женщине сводить концы с концами, и о ремонте она могла только мечтать.

Изучив все обстоятельства дела, фонд запросил помощи у общественности, и Александр Меньшов немедленно откликнулся на их призыв. В квартиру Полины и ее мамы выехала бригада специалистов, произвела замеры, определила фронт работ, и буквально за две недели проблема была решена самым лучшим образом.

«Когда Рома обратился к нам, я был в командировке в Севастополе, но история этой девочки меня потрясла. Я дал команду подчиненным, чтобы они включились и сделали все как надо», — лаконично прокомментировал события предприниматель.

Впервые Меньшов занялся благотворительностью несколько лет назад, когда знакомые добровольцы организовывали праздники для детских домов, искали для этого спонсоров и попросили его помочь. Потом был детский дом, где развалились душевые кабинки.

«Мы тогда подумали: там живут дети, о которых некому позаботиться, — вспоминает собеседник ФАН. — А у нас была такая возможность — помочь им. Мы помогли. Потом нам показывали фотографии, что получилось, как рады дети, и это было очень приятно. А дальше так и пошло…»

Александр и сам отец, у него растет сын. Мужчина признается, что волей-неволей проецирует заботу о собственном ребенке на тех, о ком позаботиться некому. Из тех же соображений он решил помочь девочке Полине. Что характерно, у него, как у любого делового человека, есть вполне рациональное обоснование своей благотворительной деятельности.