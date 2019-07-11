Петербургский бизнесмен помогает сиротам и ремонтирует квартиры семьям с детьми-инвалидами

В Северной столице попала в беду маленькая семья: мама и ее дочка, страдающая от тяжелого диагноза, оказались в финансовой яме. Средств им еле хватало на жизнь и лечение, квартира пришла в полуразрушенное состояние. И даже поздравить дочь с Новым годом женщине было не на что. Узнав об их бедственном положении, молодой предприниматель Александр Меньшов силами своей фирмы сделал им ремонт. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Генеральный директор строительной компании «ВысотСпецСтрой» Александр Меньшов уверен: бизнес должен быть социально ответственным, иначе в жизни не будет ни справедливости, ни гармонии. Как у любого делового человека, времени искать нуждающихся в помощи людей (и проверять их информацию) у бизнесмена нет, поэтому он заключил договор с благотворительным фондом «Объятие».
«Мы социально ориентированная структура, ребят из фонда давно знаем, так что взаимодействуем на постоянной основе, официально, — пояснил ФАН Меньшов. — Когда нужно — помогаем материалами, выделяем людей на работы или перечисляем средства. По-разному. Бизнес — не небожители, от помощи людям мы не обеднеем, если кому-то она нужна. Мы видим, как Рома (руководитель фонда «Объятие» Роман Миронов. — Прим. ФАН) старается помогать людям изо всех сил, и стремимся отвечать на просьбы, которые от него поступают. Честно говоря, добровольчество — это специфический труд, который отнимает много времени и человеческого ресурса. Ребята серьезно этим занимаются. И если они после изучения ситуации просят нас помочь, значит, надо помочь».
Мама девочки Полины, страдающей ДЦП, обратилась в фонд «Объятие» в канун Нового года. Из-за болезни круг общения ребенка оказался крайне ограничен, и мама хотела порадовать родного человечка в праздник, но денег на это у женщины не было. Добровольцы изыскали средства и организовали для Полины новогоднее поздравление с Дедом Морозом и Снегурочкой, но, когда пришли к ней в гости, просто ужаснулись условиям, в которых живет эта маленькая семья. Квартира была в настолько ужасном состоянии, что мама боялась проблем с органами опеки. Решить проблему самостоятельно она не могла: скромная зарплата еле-еле позволяет женщине сводить концы с концами, и о ремонте она могла только мечтать.
Изучив все обстоятельства дела, фонд запросил помощи у общественности, и Александр Меньшов немедленно откликнулся на их призыв. В квартиру Полины и ее мамы выехала бригада специалистов, произвела замеры, определила фронт работ, и буквально за две недели проблема была решена самым лучшим образом.
«Когда Рома обратился к нам, я был в командировке в Севастополе, но история этой девочки меня потрясла. Я дал команду подчиненным, чтобы они включились и сделали все как надо», — лаконично прокомментировал события предприниматель.
Впервые Меньшов занялся благотворительностью несколько лет назад, когда знакомые добровольцы организовывали праздники для детских домов, искали для этого спонсоров и попросили его помочь. Потом был детский дом, где развалились душевые кабинки.
«Мы тогда подумали: там живут дети, о которых некому позаботиться, — вспоминает собеседник ФАН. — А у нас была такая возможность — помочь им. Мы помогли. Потом нам показывали фотографии, что получилось, как рады дети, и это было очень приятно. А дальше так и пошло…»
Александр и сам отец, у него растет сын. Мужчина признается, что волей-неволей проецирует заботу о собственном ребенке на тех, о ком позаботиться некому. Из тех же соображений он решил помочь девочке Полине. Что характерно, у него, как у любого делового человека, есть вполне рациональное обоснование своей благотворительной деятельности.
«Возможность была: то, что надо было сделать, соответствует нашему профилю, — пояснил Меньшов. — Мы строительная компания, и нам несложно организовать рабочих, чтобы привести в порядок жилье. Мы определили туда начальника участка, который поехал, посмотрел, оценил и руководил всем этим процессом: по людям, материалам, по всему остальному. Бизнес должен быть социально ответственным. Кому-то в жизни повезло больше — с родителями, здоровьем, статусом, знакомыми. Кому-то не повезло.
И если вот таким людям будет хоть чуточку легче жить, может, от этого не будет деградации общества. Кто вырастет из детей, которым никто не помогал, когда им нужна была поддержка? Как минимум обиженные люди. Они не будут отличать добро от зла. А дети, которым кто-то помог, в будущем, возможно, станут выдающимися людьми. Они увидят, что общество к ним неравнодушно, и ответят ему взаимностью».