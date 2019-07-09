Стали известны первые фавориты среди названий для нового Арт-парка в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июля. Посетили сайта проектируемого в Петербурге Арт-парка охотно голосовали за его будущее название. Самыми популярными из предложенных названий пока стали «Тучков Буян» и «Петроградский», которые набрали 26% и 12% соответственно.

Работа сайта стартовала на прошлой неделе, но его уже посетили более 27 тысяч человек. Всем желающим было предложено проголосовать за 24 варианта названий Арт-парка, которые также предложили петербуржцы на официальной странице главы города Александра Беглова в социальной сети. Название «Тучков буян» также ранее одобрила межведомственная комиссия по наименованиям, указав на его историческую значимость. Среди прочих у посетителей сайта популярны названия «Тучков променад», «Сад справедливости», «Невское заречье».

Свою активность больше всего проявила молодежь от 25 до 34 лет, а меньше всего сайт парка посещали жители в возрасте от 45 до 54 лет. При этом заинтересованность проявили как мужчины, так и женщины.

Строительство Арт-парка, который планируется разместить на улице Добролюбова, инициировал Александр Беглов в апреле 2019 года. Профессиональные архитекторы Петербурга подхватили идею проекта и объявили голосование.

Будущий Арт-парк будет представлять из себя многоуровневое пространство. Зеленая зона займет верхнюю часть парка, на ней планируется высадить кустарники, деревья и газон. 9 гектаров — общая площадь парка, которая будет заполнена, следуя мировым тенденциям, концертными и лекционными площадками, зонами для креатива, ресторанами.

Жители Петербурга смогут также повлиять на проектирование Арт-парка на официальном сайте, сообщают «Невские Новости».