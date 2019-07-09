Задымление на красной ветке метро в Петербурге остановило движение поездов

Санкт-Петербург, 9 июля. Движение поездов на красной ветке петербургского метрополитена было временно приостановлено из-за неисправного кабеля. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Причиной временной остановки работы метрополитена стала неисправность муфты кабеля на перегоне между станциями «Площадью Восстания» и «Площадь Ленина».

«Движение поездов между станциями «Площадь Восстания» и «Площадь Ленина» было приостановлено на шесть минут из-за неисправной муфты кабеля», — говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов на красной ветке петербургского метрополитена полностью восстановлено.

Ранее в СМИ появилась информация о задымлении на станции метро «Чернышевская», которое было вызвано коротким замыканием кабеля. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место предполагаемого возгорания. Однако неисправность была устранена бригадой петербургского метрополитена, в результате чего помощь сотрудников МЧС не потребовалась.