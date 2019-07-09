Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Задымление на красной ветке метро в Петербурге остановило движение поездов

268
0 Оставить комментарий

Задымление на красной ветке метро в Петербурге остановило движение поездов

Санкт-Петербург, 9 июля. Движение поездов на красной ветке петербургского метрополитена было временно приостановлено из-за неисправного кабеля. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Причиной временной остановки работы метрополитена стала неисправность муфты кабеля на перегоне между станциями «Площадью Восстания» и «Площадь Ленина».

«Движение поездов между станциями «Площадь Восстания» и «Площадь Ленина» было приостановлено на шесть минут из-за неисправной муфты кабеля», — говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов на красной ветке петербургского метрополитена полностью восстановлено.

Ранее в СМИ появилась информация о задымлении на станции метро «Чернышевская», которое было вызвано коротким замыканием кабеля. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место предполагаемого возгорания. Однако неисправность была устранена бригадой петербургского метрополитена, в результате чего помощь сотрудников МЧС не потребовалась.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров