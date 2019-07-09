Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется жара

Санкт-Петербург, 9 июля. Жара придет в Северную столицу не раньше третьей декады июля, заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Специалист отметил, что в данный момент над Петербургом завис атмосферный фронт, который принес похолодание и дожди. Фронт уходит из города, и дожди должны закончится в ближайшие часы.

В ближайшие дни — 11, 12 и 13 июля — температура будет в пределах 15-16 градусов, отметил синоптик. Потом в Северной столице будет царить теплая погода, но вернутся дожди, добавил специалист.