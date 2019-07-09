Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется жара

58
0 Оставить комментарий

Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в город вернется жара

Санкт-Петербург, 9 июля. Жара придет в Северную столицу не раньше третьей декады июля, заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Специалист отметил, что в данный момент над Петербургом завис атмосферный фронт, который принес похолодание и дожди. Фронт уходит из города, и дожди должны закончится в ближайшие часы.

В ближайшие дни — 11, 12 и 13 июля — температура будет в пределах 15-16 градусов, отметил синоптик. Потом в Северной столице будет царить теплая погода, но вернутся дожди, добавил специалист.   

«Перспективы антициклона ожидаются только в третьей декаде июля», — сказал Колесов в беседе с «Петербургским дневником».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров