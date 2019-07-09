«Водоканал» устраняет последствия мощного ливня в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июля. Сильный дождь в Петербурге привел к локальным подтоплениям в Выборгском и Приморском районах города.

В результате сильного ливня в северной части Петербурга за 20 минут выпало более 15 миллиметров осадков. Для ликвидации подтопления задействованы дополнительные бригады сотрудников «Водоканала».

В настоящее время последствия июльского ливня устраняют 68 бригад «Водоканала», состоящие из 250 человек. В ликвидации подтопления задействованы специальные автомобили Scania с насосным оборудованием.

На горячую линию «Водоканала» поступило 93 сообщения о подтоплении. По данным пресс-службы «Водоканала», во время дождя ливневая канализация не смогла справиться с большим объемом воды. В настоящее время специалисты «Водоканала» прочищают ливневую канализацию, а также откачивают воду с подтопленных участков дороги, передает издание «Невские новости».