Беглов дополнил списки льготников, имеющих право на специальное транспортное обслуживание

Санкт-Петербург, 9 июля. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов изменил Социальный кодекс в части, которая касается специального транспортного обслуживания льготного населения. Теперь более широкий диапазон социальных групп граждан может пользоваться льготным транспортным обслуживанием, сообщает пресс-служба Смольного.

Специальными льготами могут пользоваться следующие граждане: дети до 18 лет, которые имеют 2-ю или 3-ю степени недееспособности, онкобольные дети с инвалидностью до 18 лет и инвалиды с онкологией.

Суть изменений в документе заключается в том, чтобы определенные категории людей, которые нуждаются в специальном транспорте, получили такую поддержку от государства. Для этих целей используется транспорт со специальным оборудованием или легковые автомобили без такового. Городской бюджет будет покрывать почти полную стоимость проезда к основным объектам жизнедеятельности, например, аптекам, школам. 10% горожанин должен будет заплатить сам. Что касается дополнительного перечня объектов, таких как санатории, вокзалы, аэропорты, то стоимость проезда до них оплачивается в размере 70%. Все льготы имеют разовый характер.

Выделяется также отдельная группа инвалидов по зрению, которая имеет право заплатить за проезд в аптеку всего 20%, а для объектов дополнительного перечня эта цифра будет составлять 50%, пишут «Невские Новости».