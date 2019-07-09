«Водоканал» оперативно устранил засоры ливневой канализации в Выборгском районе

Санкт-Петербург, 9 июля. Специалисты ГУП «Водоканал» оперативно устранили засоры ливневой канализации в Выборгском районе для ликвидации последствий сильных дождей, которые прошли по северу Санкт-Петербурга и образовали подтопления. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Утром во вторник в Выборгском районе прошел сильный ливень. Дождь за 20 минут затопил несколько участков дорог. Количество осадков в пиковом значении достигло показателя 15,12 миллиметра.

На ликвидацию последствий стихии направили дополнительные бригады специалистов «Водоканала». Они провели обход ливневой канализации и устранили локальные засоры на сетях. В организации заверили, что все ливневки исправны, вода должна уйти через несколько минут после дождя.

При появлении подтопления на улицах жители Петербурга могут обратиться на горячую линию «Водоканала».

Сильные дожди прошли в городе на Неве и на прошлой неделе. Как сообщили в пресс-службе «Водоканала», за 20 минут количество осадков достигло аномальных 22,3 миллиметра. Последствия стихии выехали устранять 68 оперативных бригад компании.

Кадрами бушующей погоды поделились в социальных сетях жители Северной столицы. Ливень в Петербурге был настолько сильным, что автомобилистам пришлось включить усиленный режим работы стеклоочистителей.