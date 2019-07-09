Эксперт оценил заслуги Беглова перед петербуржцами

Санкт-Петербург, 9 июля. Член экспертного совета при комитете Государственной думы по образованию и науке Петр Казанский высоко оценил работу главы Петербурга Александра Беглова и пожелал ему победы на предстоящих губернаторских выборах.

Эксперт отметил, что Беглов, который возглавил Северную столицу в сентябре прошлого года, привлек дополнительные средства из федерального бюджета и навел «хозяйственный порядок».

«За последнее время им (Бегловым) было сделано достаточно много позитивных вещей», — констатировал Казанский.

Казанский, который является еще руководителем СПб РО Союза национальных и неолимпийских видов спорта России и председателем Попечительского совета Федерации Кэмпо России, добавил, что градоначальник прислушивается к спортивным общественным организациям. По его словам, после прихода Беглова в Петербург районные администрации и муниципальные образования стали более активны в решении ряда актуальных вопросов.

«Со своей стороны могу сказать, что спортивная общественность готова к диалогу со Смольным: мы готовы подсказывать, готовы рекомендовать. А на выборах пусть победить сильнейший и справедливейший», — сказал эксперт в беседе с NewInform.

Казанский выразил надежду, что выборы пройдут тихо и спокойно, а также назвал своего фаворита на выборах губернатора Петербурга.

«Я надеюсь,победу на них одержит действующий глава города, — сказал он. — Считаю, все кандидаты в губернаторы должны будут в дальнейшем приступить к совместной работе на благо горожан».

В Северной столице завершилась регистрация кандидатов в губернаторы Петербурга. Из 28 претендентов осталось четверо, которые продолжат бороться за губернаторское кресло.