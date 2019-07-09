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Появилось видео потопа на станции метро «Девяткино» в Петербурге

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Появилось видео потопа на станции метро «Девяткино» в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июля. Станцию метро «Девяткино» в Петербурге подтопило из-за ливня. Это произошло примерно в 11.00, как сообщается в пресс-службе метрополитена. Очевидцы утверждают, что вода стекала с потолка на перрон.

Причиной происшествия стал сильный дождь на севере города и в области. Сотрудниками метро было принято решение о закрытии одного входа на станцию. Вход и выход пассажиров осуществлялся через второй вестибюль. В целом станция метро «Девяткино» работала в стандартном режиме, поезда ходили по расписанию, необходимости отключать напряжение не было. При условии ухудшения погодной ситуации сотрудникам метро потребовалась бы помощь специальных служб.  

Усиления дождя не произошло, поэтому в 11.25 для пассажиров снова работали оба вестибюля метро.

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