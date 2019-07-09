Косткина назвала сильные стороны кандидатов в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля. Председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Людмила Косткина оценила возможности четырех кандидатов на пост губернатора Петербурга победить на выборах.

Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября. Заявления на участие в выборной кампании подали 28 кандидатов, однако 24 из них выбыли из гонки за пост главы Северной столицы. В настоящий момент Горизбирком зарегистрировал четырех кандидатов в губернаторы: временно исполняющего обязанности главы города Александра Беглова, депутатов Закса Михаила Амосова и Надежду Тихонову и режиссера Владимира Бортко.

Именно один из четырех претендентов будет избран губернатором Петербурга на предстоящих выборах. Стоит отметить, что четверка кандидатов дает надежду на то, что выборы пройдут без грязных скандалов, все претенденты на пост главы Петербурга имеют репутацию достойных и уважаемых горожан.

Косткина отметила, что с уважением относится ко всем четырем претендентам и считает их достойными людьми. Особенно Косткина выделила смелое решение Тихоновой претендовать на пост главы города.

«Мне очень приятно, что Надежда Тихонова так смело пошла на выборы. Я ее лично знаю. Она всегда много времени уделяла вопросам семьи, женщин, активно занимается гендерными проблемами, и это важно», — заявила Косткина в комментарии Nation News.

Тихонова идет на выборы от партии «Справедливая Россия», которая за последнее время утратила свои позиции в Петербурге. Кандидат является племянницей федерального лидера партии Сергея Миронова, не исключено, что именно это положило основу политической карьеры Тихоновой. Ранее Тихонова была муниципальным депутатом, попав в Закс по партийному списку. Политический опыт у Тихоновой минимальный. Как отмечают аналитики, Тихонова не может похвастаться узнаваемостью среди петербуржцев.

Комментируя шансы парламентария Михаила Амосова занять пост губернатора Санкт-Петербурга, Косткина отметила его опыт.

«Амосов прошел путь хозяйственника, поэтому, безусловно, в своей программе на губернаторских выборах он обязательно будет обращать внимание на инвестиционную политику города, на экономику. Но как социальщик в своей сфере я его не чувствую», — отметила Косткина.

Режиссер Бортко всегда уделял внимание ветеранам в Петербурге, это его сильная сторона, но она и единственная, считает Косткина. При этом она подчеркнула, что Беглов обладает всеми перечисленными качествами, однако они подкрепляются опытом управленческой работы.

«Он — петербуржец с огромным опытом работы хозяйственной сфере, в сфере управления, и это очень важно. Мне очень нравится, что после его прихода в Смольный в городе происходит постоянное движение, каждый день принимаются какие-то решения по острейшим проблемам», — добавила Косткина.

По словам председателя комитета, Беглов обеспечивает поступление в бюджет города дополнительных средств. Кроме того, глава города активно занимается решением проблем с ЖКХ, заморозкой тарифов, уделяет внимание раздельному сбору мусора. Косткина отметила, что решается огромное количество проблем в социальной сфере, в том числе реализуются бесплатный проезд и решения по блокадникам и инвалидам.

Отметим, что во вторник стало известно, что Беглов ратифицировал право на бесплатный проезд на трамваях, троллейбусах, автобуса и метро для детей из многодетных семей, обучающихся в вузах города по очной форме обучения.