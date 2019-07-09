Депутат объяснил, зачем некоторые кандидаты выдвигались на выборы губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля. Некоторые участники предвыборной гонки в Петербурге не планировали идти до конца, а хотели просто обратить на себя внимание. Таким мнением поделился политолог и депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Алексей Ломов.

На данный момент завершился первый этап борьбы за пост губернатора Петербурга — сбор подписей, необходимых для выдвижения. Каждый кандидат должен был собрать не менее 155 подписей. Превысить это количество удалось только четырем участникам предвыборной гонки, подавшим документы в горизбирком Петербурга.

Всего о желании претендовать на пост губернатора Северной столицы заявили 28 человек, из которых только 11 подали документы для регистрации. Эти кандидаты собрали в общей сложности 1004 подписи. Отметим, что суммарное количество депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Петербурга составляет 1550 человек. Поддержкой именно такого количества мундепов могли заручиться те, кто заявил о желании участвовать в предвыборной гонке. Однако более 500 человек оказались незадействованными, хотя их подписей могло бы хватить еще на двух-трех кандидатов.

Этот факт дает основание полагать, что многие претенденты, которые не смогли собрать нужное количество подписей и открыто критиковали избирательный процесс в Северной столице, изначально не планировали доходить до конца предвыборной гонки. Для таких кандидатов выборы губернатора могли стать очередным инструментом для пиара.

«Думаю, у некоторых не было желания принимать участие, ведь участие — это траты, ресурсность и так далее. А может, у некоторых было просто желание поучаствовать только на начальном этапе, чтобы на тебя обратили внимание, тебе что-то сказали, и на этом закончить», — считает Алексей Ломов.

Политолог отметил, что все желающие побороться за пост губернатора Петербурга имели для этого достаточно ресурсов и времени. Однако использовать предложенные возможности предпочли единицы.

«То, что это произойдет в течение года, ни для кого не было секретом, можно было подготовиться заранее. В данном случае не исключено, что некоторые просто хотели получить определенный пиар», — сказал Ломов корреспонденту «Инфореактора».

Отметим, что ранее недовольство этапом сбора подписей в преддверии губернаторских выборов в Петербурге выразили представители ЛДПР. Кандидатом от данной партии стал Олег Капитанов, получивший 113 подписей от муниципальных депутатов регионального отделения «Единой России», выступающих за поддержку политической конкуренции. Однако собрать оставшиеся 42 подписи самостоятельно представители ЛДПР не смогли. При этом либерал-демократы не стали искать причины неудачи в собственной неспособности организовать работу с партиями и договориться с муниципалами, а предпочли обвинить во всем «недостатки» избирательного процесса.

В итоге сам Капитанов выбыл из предвыборной гонки и предпочел перейти на работу в Смольный. Эксперты назвали такое решение правильным, поскольку на новом месте Капитанов сможет работать на благо Петербурга и горожан. Также, по мнению специалистов, у молодого политика гораздо больше возможностей реализовать свои амбиции в администрации Северной столицы, чем под началом либерал-демократов.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал ЛДПР не вмешиваться в ход предвыборной кампании в Петербурге. Он напомнил либерал-демократам, что петербуржцы не очень любят, когда посторонние касаются святых для горожан вещей.