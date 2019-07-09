Беглов сделал бесплатным проезд для студентов из многодетных семей

Санкт-Петербург, 9 июля. Временно исполняющий обязанности главы Северной столицы Александр Беглов ратифицировал право на бесплатный проезд на трамваях, троллейбусах, автобуса и метро для детей из многодетных семей, обучающихся в вузах города по очной форме обучения. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По имеющимся данным, этой льготой можно будет пользоваться до наступления 18 лет. Так, обучающиеся в федеральных образовательных учреждениях, находящихся в сложной материальной ситуации, получат компенсационные выплаты на питание.

Ранее врио руководителя Петербурга Беглов пообещал благоустроить 500 дворов в Северной столице.