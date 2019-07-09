Беглов передал правительству Петербурга полномочия по защите населения от ЧС

Санкт-Петербург, 9 июля. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о внесении поправок в Экологический кодекс, согласно которым городское правительство займется вопросами охраны населения от ЧС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Смольного.

Согласно нормативному акту, к компетенции правительства Северной столицы будут относиться полномочия по принятию и реализации государственных программ в области охраны атмосферного воздуха, которые ему передал градоначальник.

Кроме того, оно будет ответственно за проведение мероприятий по защите населения при чрезвычайных ситуациях, которые представляют угрозу жизни и здоровья людей в результате загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее Беглов поручил провести инвентаризацию ливневой канализационной системы Северной столицы и устранить все имеющиеся недочеты. По его словам, систему необходимо модернизировать, потому что она была спроектирована еще в 1980-е годы и в настоящее время не справляется с водными потоками.

Во вторник глава Петербурга в ходе рабочей поездки в Кировский район сообщил о прекращении слива стоков в реку Новая. Весной прошлого года жители пожаловались на резкий запах и изменения цвета водоема. Позднее, по результатам анализа воды, выяснилось, что нормы вредных веществ в реке превышены в десятки раз, а по некоторым показателям — в несколько тысяч раз.

Он также помог решить вопрос с несанкционированной свалкой между жилыми домами в Московском районе — в ближайшее время она будет ликвидирована.