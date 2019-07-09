Беглов ввел экзамен для ответственных за капремонт в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов изменил порядок назначения ответственного за капитальный ремонт в городе. Соответствующий закон предполагает введение квалификационного экзамена для потенциальных руководителей регионального оператора.

Градоначальник подписал закон о капитальном ремонте в многоквартирных домах, передает пресс-служба Смольного.

Согласно документу, теперь в порядок назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора — некоммерческой организации «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» будет входить обязательный этап, который заключается в сдаче квалификационного экзамена. Его будет проводить министерство строительства России.

Ранее Беглов сообщил, что шесть миллиардов рублей выделено на благоустройство петербургских дворов и ремонт кровель. Он пообещал жителям Кировского района города, что 500 дворов и две тысячи кровель кровель будут приведены в порядок в самое ближайшее время.