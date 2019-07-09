Стали известны названия-фавориты нового петербургского арт-парка

Санкт-Петербург, 9 июля. Определились первые названия-фавориты нового петербургского арт-парка. Больше всего голосов пока горожане отдали за варианты «Тучков буян» и «Петроградский».

Голосование за название нового общественного пространства Северной столицы проводится на официальном сайте арт-парка, запущенном в конце минувшей недели. В первые дни работы онлайн-платформы в голосовании приняли участие 4,5 тысячи человек. Всего на сайт, запущенный Санкт-Петербургским союзом архитекторов, зашли более 27 тысяч жителей Северной столицы, и это количество продолжает расти.

Самыми активными посетителями сайта стали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Доля этой категории составила почти 39%. На втором месте оказались посетители в возрасте до 44 лет. Чуть менее активны петербуржцы, входящие в возрастную группу старше 55 лет. Реже всего на сайт заходят горожане в возрасте от 45 до 54 лет. Отмечается, что доля мужчин и женщин, посещающих сайт арт-парка, практически равна.

За название «Тучков буян» проголосовали 25% петербуржцев. Вариант «Петроградский» поддержали 12%. Также среди фаворитов оказались названия «Невский сад» (11%), «Сердце Петербурга» (9%) и «Арт-парк» (8%). Кроме того, на голосование были вынесены варианты «Тучков променад», «Сад справедливости», «Невское заречье» и многие другие, сообщают «Невские Новости».

Напомним, все названия, которые в итоге попали в список, были предложены петербуржцами. В апреле 2019 года жители Северной столицы начали оставлять варианты на странице главы Петербурга Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте».

Новый арт-парк появится на проспекте Добролюбова в центре Петербурга. Ранее на этом участке планировали построить судебный квартал, однако затем власти приняли решение создать здесь новое общественное пространство для петербуржцев и гостей города. Проект арт-парка лично одобрил президент РФ Владимир Путин во время визита в Северную столицу.

На Петербургском международном экономическом форуме Александр Беглов рассказал, что на территории нового парка появится многофункциональный комплекс с кинотеатром, а также театральный и концертный залы. Кроме того, для удобства горожан здесь организуют комфортную парковку.