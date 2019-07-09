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«Невские Новости» попали в топ-50 рейтинга медиаресурсов

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«Невские Новости» попали в топ-50 рейтинга медиаресурсов

Санкт-Петербург, 9 июля. Информационное агентство «Невские Новости» попало на 45-ю строчку рейтинга виральных русскоязычных медиаресурсов. Оно стало единственным петербургским СМИ, оказавшимся в топ-50 списка, составленного экспертами Brand Analytics.

За прошедший месяц агентство поднялось на 28 пунктов. Это позволило «Невским Новостям» занять строчку между «Первым каналом» и «Ведомостями».

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов составляется экспертами Brand Analytics ежемесячно на основе анализа данных о цитируемости СМИ в социальных медиа. По результатам июня, первую строчку списка заняло РИА Новости. Федеральное агентство новостей в этот раз оказалось на 34-м месте.

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Источник: Brand Analytics
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