В Петербурге обнаружено 170 тонн нелегального алкоголя

Санкт-Петербург, 9 июля. В Петербурге сотрудниками полиции было обнаружено более 170 тонн нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Каждая бутылка была промаркирована фальшивыми знаками федерального уровня. В поселке Металлострой Колпинского района злоумышленники организовали производство алкоголя. На складе были обнаружены две линии по производству, пустые бутылки и этикетки. Также было найдено 168 тонн готового алкоголя и около 15 тонн спирта.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ — производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.