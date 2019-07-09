Слив стоков в реку Новая прекращен, сообщил Беглов

Санкт-Петербург, 9 июля. Глава Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей поездки в Кировский район сообщил о прекращении слива стоков в реку Новая.

Весной прошлого года жители пожаловались на резкий запах и изменения цвета реки Новая. Позднее, по результатам анализа воды, выяснилось, что нормы вредных веществ в реке превышены в десятки раз, а по некоторым показателям — в несколько тысяч раз. По данным Росприроднадзора, аэропорт «Пулково» сливал в реку стоки после обработки самолетов противообледенительными реагентами.

«Даны указания и «Водоканалу», и организации для того, чтобы организовать временный слив поверхностных вод в канализацию. …Слив полностью прекращен, он должен идти во временную канализацию», — сообщил Беглов.

Оценка степени загрязнения реки Новая и разработка мероприятий по оздоровлению реки должны быть завершены до 1 декабря 2019 года, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Беглов помог решить вопрос с несанкционированной свалкой между жилыми домами в Московском районе — в ближайшее время она будет ликвидирована. Отходы скапливались здесь на протяжении трех лет, и ранее городские и муниципальные власти не предпринимали особых усилий, чтобы вывезти их.