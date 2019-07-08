Стали известны условия трансфера Сутормина в «Зенит»

Санкт-Петербург, 8 июля. Источник Федерального агентства новостей сообщил, что новобранец «Зенита» Алексей Сутормин обошелся петербургскому клубу в 2 млн евро.

По словам источника, зарплата полузащитника будет такой же, как и была бы у него в казанском «Рубине» — около 800 тысяч в год. Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт на три года с возможностью продления еще на один сезон.

«Зенит» предпринимал попытки заполучить бывшего игрока «Оренбурга» еще зимой. Тогда футболист отказался от трансфера, поскольку хотел доиграть сезон в составе предыдущей команды. В летнее трансферное окно на Сутормина претендовал также «Локомотив», но игрок выбрал казанский «Рубин». При этом «Зенит» не прекратил попыток заполучить 25-летнего россиянина и сумел договориться о его переходе.

В минувшем сезоне Сутормин провел 29 матчей в чемпионате России, забил восемь голов и отдал две голевые передачи.