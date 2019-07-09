ЛДПР настроена «на работу в положительном формате» с правительством Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля. Партия ЛДПР сообщила об урегулировании вопроса с вхождением ее представителя Олега Капитанова в правительство Петербурга. Представители партии намерены сотрудничать с городскими властями, говорится в заявлении ЛДПР.

Ранее глава регионального отделения партии ЛДПР в Петербурге Олег Капитанов, перешедший по предложению Беглова в Смольный на пост главы комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, заявил, что приостанавливает членство в партии. Для регистрации в качестве кандидата он не смог предоставить необходимое количество подписей муниципальных депутатов.

В заявлении ЛДПР, опубликованном на сайте партии в понедельник, отмечается, что «в ходе избирательной кампании по выбору губернатора Санкт-Петербурга возникло недоразумение с вхождением представителя ЛДПР в правительство города и его неучастием в выборах губернатора».

А партии предположили, что данная ситуация возникла в результате того, что «не все оказались правильно проинформированы».

«По поручению руководителя партии пресс-служба ЛДПР уполномочена заявить: на данный момент все вопросы урегулированы, все недомолвки сняты, вопрос закрыт», — подчеркивается в заявлении.

В партии также добавили, что ЛДПР настроена «на работу в положительном формате».

Ранее Олег Капитанов рассказал, что когда принимал предложение главы города перейти в Смольный, «не думал ни о каких ссорах» с ЛДПР. Он отметил, что его поступок идет на пользу партии, и она «должна это оценить». Комментируя критику со стороны ЛДПР, Капитанов отметил, что это было неожиданностью. Он отметил, что «не предавал ни партию, ни Владимира Вольфовича». Ему, напротив, казалось, что он поступает в соответствии с пожеланиями лидера ЛДПР.