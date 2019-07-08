Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Генерального подрядчика «Водоканал Санкт-Петербурга» объявили банкротом

561
0 Оставить комментарий

Генерального подрядчика «Водоканал Санкт-Петербурга» объявили банкротом

Санкт-Петербург, 8 июля. Арбитражный суд объявил банкротом генерального подрядчика ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». ЗАО «Проектное агентство» принимало участие в строительстве стадиона «Газпром Арена», который расположен на Крестовском острове и работало на объектах самого «Водоканала».

ЗАО «Проектное агентство» занималось проектированием сооружений, строительством коммуникаций водоснабжения, а также реконструкцией зданий. Конкурсное производство в отношении компании началось, далее для управления компанией назначается конкурсный управляющий. В 2018 году первым истцом по делу о банкротстве стало АО «Аэропорт Пулково», на сегодня общее количество истцов увеличилось до 5. В том числе главным кредитором является ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», который потребовал возместить более 358 млн рублей, сообщают «Невские Новости».

 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров