Более 2,5 тыс. петербуржцев обратились в Службу социальных участковых за первую неделю

Санкт-Петербург, 8 июля. Более 2,5 тысячи петербуржцев обратились в Службу социальных участковых за первую неделю работы, сообщил глава Петербурга Александр Беглов во время программы «Губернаторский эфир» на «Радио России».

Служба социальных участковых начала работать 1 июля. По всему Петербургу открылось 13 офисов, где предоставляются услуги по социальному сопровождению, то есть помощь в получении льгот, лечения, ухода и прочих мер поддержки. В Службе социальных участковых работают 80 специалистов в области психологии, социального права и медицинской реабилитации.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга отметил, что сотрудники Службы будут помогать петербуржцам получать льготы, лучение, уход и другие меры поддержки. По его словам, главным принципом работы стал индивидуальный подход к каждому человеку.