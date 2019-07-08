Петербург выкупит детские сады у частных организаций, чтобы устранить очереди

Санкт-Петербург, 8 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил прессе после встречи с жителями Кировского района о нехватке детских садов в городе.

По информации «Невских новостей», градоначальник нашел выход из ситуации и уже решает проблему. Петербургские власти обратили внимание на огромные очереди в детские сады. Особая нехватка чувствуется в районах с новостройками. По словам Беглова, сдача новых детских учреждений, которые продали частные предприятия, планируется уже к 1 сентября.

«Мы пошли по программе выкупа детских садов у промышленных предприятий. Мы их покупаем, ремонтируем. Это один из способов ликвидации очереди в детские сады», — сказал Беглов.

Отметим, действующий губернатор города во время встречи с жителями Кировского района рассказал, как происходит процесс исполнения просьб петербуржцев, а также уточнил, какие из них только рассматриваются, а какие уже были выполнены.