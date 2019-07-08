Беглов назвал число полученных заявок на конкурс «Мой город — мои возможности»

Санкт-Петербург, 8 июля. Заявку на конкурс «Мой город — мои возможности» подали 35 тысяч человек, сообщил глава Петербурга Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга сообщил, что Северной столице нужно новое поколение управленцев, которые будут знать, как руководить городом. В связи с этим в Петербурге началась программа «35».

Управленческую подготовку смогут пройти молодые люди, которым еще нет 35 лет. Также петербургские власти ориентированы на то, чтобы 35% от общего числа управленцев были люди моложе 35 лет.