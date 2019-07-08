Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов назвал число полученных заявок на конкурс «Мой город — мои возможности»

361
0 Оставить комментарий

Беглов назвал число полученных заявок на конкурс «Мой город — мои возможности»Санкт-Петербург, 8 июля. Заявку на конкурс «Мой город — мои возможности» подали 35 тысяч человек, сообщил глава Петербурга Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга сообщил, что Северной столице нужно новое поколение управленцев, которые будут знать, как руководить городом. В связи с этим в Петербурге началась программа «35».

Управленческую подготовку смогут пройти молодые люди, которым еще нет 35 лет. Также петербургские власти ориентированы на то, чтобы 35%  от общего числа управленцев были люди моложе 35 лет.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров