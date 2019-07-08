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Беглов смотрит видеообращения петербуржцев на мониторе в кабинете

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Беглов смотрит видеообращения петербуржцев на мониторе в кабинете

Санкт-Петербург, 8 июля. В кабинете главы Петербурга Александра Беглова есть специальный монитор, на котором он смотрит видеообращения жителей города.

На экран монитора выводятся все сообщения, которые поступают на имя врио губернатора на его странице в соцсети «ВКонтакте». Беглов подчеркивает, что у него есть возможность отслеживать, какие из просьб петербуржцев уже выполнены, а какие — находятся на стадии рассмотрения.

Во время встречи с жителями Кировского района градоначальник рассказал, как происходит этот процесс. Он напомнил, что завел аккаунт в соцсети после того, как стал временно исполняющим губернатора Петербурга. Уже в первую неделю горожане отправили ему 13 тысяч обращений.

Беглов смотрит видеообращения петербуржцев на мониторе в кабинете

Чтобы эффективнее и проще было работать с видеопосланиями в Смольном было принято решение о создании специального экрана в кабинете Беглова, где все обращения регулярно просматриваются. Глава города обратил внимание, что, когда у него не получается решить проблему самостоятельно, то к делу подключается ответственный сотрудник Смольного.

Он заметил, что подобные экраны должны появиться и у глав районов. Беглов объяснил, что это позволит еще быстрее решать проблемы горожан.

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