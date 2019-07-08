Беглов отметил необходимость увеличения инвестиций в высокотехнологичные отрасли Петербурга

Санкт-Петербург, 8 июля. Глава города Александр Беглов на встрече с жителями Кировского района заявил, что высокие технологии нуждаются в развитии, также как и транспортная отрасль Северной столицы. Строительство наземного метро активно обсуждается администрацией Петербурга.

Прогресс высоких технологий приводит к созданию и увеличению рабочих мест в этом направлении. Беглов также отметил необходимость увеличения инвестиций в высокотехнологичные отрасли. Финансирование города в ближайшие несколько лет увеличится на более, чем 182 миллиарда рублей за счет соглашений, заключенных на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

Российские железные дороги также инвестируют 88 миллиардов рублей на развитие транспортной отрасли Петербурга. Вокруг Северной столицы планируется строительство железнодорожного кольца, по которому будут курсировать электрички, сообщают «Невские Новости».