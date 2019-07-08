Тарифы ЖКУ снизились в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июля. Петербуржцы получат квитанции на оплату коммунальных услуг с новыми расчетами уже в июле. Об этом сообщил глава Северной столицы Александр Беглов на встрече с жителями Кировского района.

По словам градоначальника, петербургские власти смогли снизить тарифы, разобравшись с непрофильными расходами «Водоконала». Кроме того, из системы исключили одного из посредников. Это позволит петербуржцам до конца 2019 года сэкономить до 1,5 миллиардов рублей.

Более подробная информация будет напечатана на обратной стороне июльских квитанций, сообщают «Невские Новости». Александр Беглов поручил размещать информацию о замороженных тарифах на обратной стороне квитанции, чтобы каждый петербуржец знал свои права.

Эксперты считают, что инициативу главы Петербурга о заморозке тарифов ЖКХ могут использовать и в других регионах России. По словам специалистов, чтобы снизить траты на ЖКУ, необходимо решить проблему эффективности и настройки рыночных отношений.