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Беглов пообещал благоустроить 500 дворов в Петербурге

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Беглов пообещал благоустроить 500 дворов в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июля. Шесть миллиардов рублей выделено на благоустройство петербургских дворов и ремонт кровель, сообщил глава Петербурга Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга рассказал жителям Кировского района города, что 500 дворов и 2000 кровель будут приведены в порядок. По его словам, на эти цели выделено 6 млрд рублей.

Градоначальник назвал бюджет Петербурга социальным. По его словам, приоритетом для властей являются жители и их здоровье. Например, внедрение системы «Бережливая поликлиника», которое началось с детских поликлиник.

«Детская поликлиника должна выглядеть как детский сад», — приводят «Невские новости» слова градоначальника.

Также врио губернатора Северной столицы напомнил о системе социальных участков, которая заработала 1 июля. В данный момент система функционирует в 13 районах Петербурга, но постепенно число районов будет увеличиваться.

«Не вы будете бегать за льготами, а льготы будут бегать за вами», — добавил глава Северной столицы.

Такую систему петербургский градоначальник назвал правильной, поскольку в городе живет большое число представителей старшего поколения. Отмечается, что на сегодняшний день за консультацией обратились 11 тысяч человек.

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