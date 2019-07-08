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Беглов рассказал, как новые технологии изменят жизнь пожилых петербуржцев

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Беглов рассказал, как новые технологии изменят жизнь пожилых петербуржцев
Санкт-Петербург, 8 июля. Врио губернатора Александр Беглов объявил о запуске системы компьютерного обучения для пенсионеров.

По словам Беглова, новые технологии значительно облегчат жизнь пожилых людей. Благодаря этой системе пенсионерам не придется осваивать несколько программ и сайтов для того, чтобы записаться к врачу, заказать лекарства или продукты в Интернете. Теперь они смогут просто вводить свое имя в специальной программе, пишут «Невские новости».

«Еще одна хорошая новость. мы создаем систему комп. Обучения пожилых людей серебряного возраста», – сказал Беглов в ходе визита в Кировский район города.

 

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