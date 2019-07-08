Беглов поручил открыть 1 сентября новый детский сад в Кировском районе

Санкт-Петербург, 8 июля. Глава Петербурга Александр Беглов посетил находящийся на ремонте детский сад №1 Кировского района и поручил открыть его 1 сентября.

Совсем недавно в детском саду №1 был закончен капремонт на общую сумму 52,7 миллиона рублей. Кроме того, на оборудование дополнительно было потрачено 12,7 миллиона рублей.

Врио губернатора вместе со своими коллегами пообщался с молодыми мамами Кировского района. Участие в беседе приняли глава комитета территориального развития Петербурга Александр Бельский, а также глава Кировского района Сергей Иванов.

Молодые мамы рассказали им об острой нехватке мест для малышей. В связи с этим было принято решение возобновить работу тех детских садов, которые по разным причинам когда-то были закрыты. Дополнительные группы в функционирующих детских садах открыть нельзя из-за исчерпанных внутренних резервов по расширению сети.

Беглов поручил открыть в детском саду №1 первые группы уже 1 сентября этого года. Это будут 3 группы по 75 детей.

Детский сад №1 не использовался по назначению 20 лет (с 1995 по 2015 годы). Власти города выкупили здание ранее бывшее дошкольным учреждением «Кировского завода» и приступили к выполнению капремонта.

За 2019 год в городе будет введено 25 детских садов, 13 школ и 10 учреждений здравоохранения.