Беглов призвал улучшить качество дорог в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июля. Глава Петербурга Александр Беглов призвал улучшить качество дорог. С таким заявлением он выступил на заседании малого правительства, которое проходит в понедельник в Смольном.

На заседании обсудили реализацию государственной программы по развитию транспортной системы. Беглов отметил, что при планировании строительства жилья следует заострить внимание на возведении социальных объектов и дорог.

«Это необходимо проработать», — приводят «Невские новости» слова временно исполняющего обязанности губернатора Северной столицы.

В прошлом году в городе отремонтировали 103 дорожных объекта. В этом году был проведен капитальный ремонт на 37 тысячах квадратных метров дорожного покрытия. Гарантий срок новых трасс составляет три года, а срок службы — около пяти лет. Градоначальник отметил, что это очень мало. Беглов также призвал оценить технологии выполнения работ и материалы, чтобы не приходилось через пару лет вновь заниматься ремонтом.

Врио губернатора Петербурга обратил внимание на то, что следует переходить на новые системы освещения. Он подчеркнул, что энергосберегающие технологии очень важны и их необходимо сразу же внедрять при проектировании.

Отмечается, что Петербург работает также над выполнением поставленных президентом России Владимиром Путиным задач. Глава государства призвал региональные власти разработать реальную программу улучшения ситуации в дорожном хозяйстве.