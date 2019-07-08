Санкт-Петербург, 8 июля. Глава Петербурга Александр Беглов обсудил развитие транспортной системы Петербурга вместе с членами городского правительства. Политики коснулись вопросов состояния городской ливневой канализации, а также проектирования и строительства объектов недвижимости.

Как пишет издание «Невские новости», в правительстве обсудили выполнение государственной программы Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» за 2018–2019 годы.

Кроме того, поднимался вопрос осуществления закупок для нужд города в первой половине 2019 года, проектирования, строительства объектов недвижимости. Беглов напомнил, что на прошлой неделе в Петербурге прошли дожди, в нескольких районах произошли подтопления. По словам врио главы города, такого в Петербурге быть не должно, необходимо наладить работу ливневой канализации.

Беглов поручил провести инвентаризацию ливневой канализационной системы и устранить недочеты. По его словам, систему необходимо модернизировать, потому что она была спроектирована еще в 1980-е годы и в настоящее время не справляется с водными потоками. Беглов поручил проверить систему ливневой канализации Петербурга.

Ранее Беглов призвал уделить внимание состоянию садоводств, об этом он сказал во время заседания Малого правительства в Смольном.

Александр Беглов выразил надежду, что депутаты Заксобрания Петербурга примут законопроект о бесплатном проезде для льготников в электричках. Это поможет многим пенсионерам спокойно добираться на дачу.

Однако этих мер недостаточно, считает врио губернатора.

Это касается подготовки медпунктов, чтобы на них дежурили специалисты, которые могут оказать помощь дачникам. Кроме того, стоит обратить внимание на вопрос пожарной безопасности садоводств.

Ранее сообщалось, что Беглов распорядился как можно быстрее начать выкуп зданий для размещения в них социальных объектов.

Кроме того, Беглов поручил разобраться с проблемой объектов социальной защиты в Петербурге. Градоначальник поручил проработать вопрос, чтобы учесть необходимые изменения при планировании бюджета на 2020 год. Сама программа направлена на повышение благосостояния населения на основе совершенствования системы социальной поддержки.