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Беглов призвал развивать малый и средний бизнес в Петербурге

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Беглов призвал развивать малый и средний бизнес в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июля. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о создании электронного магазина для работы представителей малого и среднего бизнеса.

На заседании малого правительства в Смольном, которое прошло в понедельник, обсудили развитие малого и среднего бизнеса в Северной столице, пишут «Невские новости».

Градоначальник подчеркнул, что одна из самых главных целей магазина — наблюдать, куда уходят средства и каким поставщикам. По словам Беглова, важен и тот факт, что в магазине сразу можно понять, из Петербурга ли поставщик или нет. Глава города призвал продолжить работу по развитию малого и среднего бизнеса.

Кроме того, на заседании был принят проект постановления по внесению изменений в законодательство Петербурга в целях поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, речь идет о сокращении срока заключения сделки.

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