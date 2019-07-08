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Столетие двух великих кораблестроителей отметили в Петербурге

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Столетие двух великих кораблестроителей отметили в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 июля. Столетие двух великих кораблестроителей отметили в морском бюро машиностроения «Малахит» в Петербурге, где более 65 лет назад зарождался атомный подводный флот СССР.

Во время «Всероссийской конференции молодых конструкторов» выступили 18 докладчиков. Северную столицу представляли инженеры «Малахита», «Адмиралтейских верфей», центральных конструкторских бюро «Рубин» и «Айсберг». Центральными темами дискуссий стали перспектива использования атомных судов в Арктике, внедрение интеллектуальных систем управления маневрами и модернизация подводных лодок. 

Первый замгендиректора «Малахита» Николай Новоселов отметил, что конференция носит практический характер, а прозвучавшие доклады — это результат каждодневной работы конструктора. По его словам, выводы и предложения молодых специалистов, выступивших с докладами, обязательно найдут свое отражение в дальнейших разработках предприятий судостроительной отрасли. 

Отметим, конференция была приурочена к столетию со дня рождения генерального конструктора нескольких серий многоцелевых атомных подводных лодок Георгия Чернышова и создателя самых многочисленных серий подводных ракетоносцев Сергея Ковалева.

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