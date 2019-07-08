Названы самые престижные профессии Петербурга в июне

Санкт-Петербург, 8 июля. Самыми престижными вакансиями в Петербурге на июнь 2019 года признаны менеджер по продажам, специалист в IT-сфере и руководитель производства. На начало лета уровень зарплаты, который предлагают работодатели Петербурга составил 45 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, он увеличился на 5 тысяч рублей. Такую информацию предоставил крупнейший сайт вакансий HeadHunter.

Лидерами по уровню заработной платы были признаны вакансии ведущего архитектора, аккаунт-директора, а также IOS разработчика. Максимум составил около 300 тысяч рулей. Доходом от 250 тысяч рублей работодатели готовы обеспечить позиции Senior Software Developer (старший разработчик программного обеспечения), главный агроном, специалист по видеостримингу и директор департамента продвижения автомобильного бизнеса.

Если сравнить топовые профессии с 2018 годом, то существуют некоторые отличия. Самыми актуальными вакансиями были признаны аудитор, врач, логист, инженер, конечно, данные специалисты должны занимать руководящие должности. Очень популярны, но не так высоко оплачиваются рабочие профессии, например, электрик. SEO-специалисты и специалисты по продвижению бренда или проекта тоже высоко ценятся работодателями.