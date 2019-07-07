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Петербург вошел в пятерку свадебных городов России

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Петербург вошел в пятерку свадебных городов России

Санкт-Петербург, 7 июля. Северная столица России вошла в пятерку городов, где чаще всего заключаются браки. Такие данные предоставил Росстат.

На первом месте в топ-5 самых популярных городов для свадеб оказалась Москва. За ней следует Московская область. Петербург стоит на третьей строчке.

Браки часто заключают в Краснодарском крае и в Свердловской области. Реже всего вступают в браки на Алтае, в Республике Калмыкия и в Магаданской области, пишут «Невские новости».

Как сообщает ведомство, в 2019 году в России снизилось число зарегистрированных браков. Вместе с теми снизилось и число разводов. 

Ранее сообщалось, что Петербург популярен как город свадеб не только среди россиян, но и среди иностранцев. В 2018 году в городе на Неве зарегистрировали брак более 700 иностранных пар.

Туристов привлекает красота дворцов бракосочетания и доброжелательность сотрудников загсов.

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