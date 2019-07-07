Бездомный зарезал петербуржца и попытался спрятать тело в мусорном баке

Санкт-Петербург, 7 июля. Полиция в Петербурге задержала бездомного мужчину, который подозревается в убийстве петербуржца 1977 года рождения.

Инцидент произошел утром 6 июля на Адмиралтейском проезде. Правоохранители увидели, как бездомный пытается запихать в контейнер тело убитого человека.

По предварительной информации, между двумя мужчина произошел конфликт. Бездомный набросился с ножом на оппонента и нанес ему несколько ударов.

От полученных ранений пострадавший скончался. Полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что бездомный мужчина напал на двух жительниц Омска и попытался их изнасиловать.