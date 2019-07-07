Детский сад загорелся в Курортном районе Петербурга

Санкт-Петербург, 7 июля. Пожар произошел в поселке Ушково Курортного района Петербурга, загорелся детский сад №78, сообщили овечидцы.

Инцидент произошел утром 7 июля. По предварительной информации, загорелась проводка. Всех детей и сотрудников дошкольного учреждения оперативно эвакуировали.

Огонь охватил крышу здания, к месту происшествия быстро приехали пожарные. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В момент инцидента в детском саду находилось 40 детей, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что утром в Петербурге в доме на 13-й Красноармейской улице произошел взрыв газовоздушной смеси, пострадал один человек.