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Двое мигрантов ограбили туриста из Колумбии в Петербурге

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Двое мигрантов ограбили туриста из Колумбии в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 июля. Двое мужчин в Банковском переулке напали с газовым баллончиком на туриста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром 6 июля. Двое мигрантов распылили газ в лицо 37-летнему колумбийцу. Они похитили мобильный телефон иностранца.

Полиция задержала уроженцев Средней Азии, возбуждено уголовное дело по статье о разбое, пишут «Невские новости». Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти двое пассажиров угнали иномарку. Преступники вытолкали из машины водителя, распылив ему в лицо содержимое газового баллончика.

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