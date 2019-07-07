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Daewoo врезалась в здание Гостиного двора в Петербурге

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Daewoo врезалась в здание Гостиного двора в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 июля. На Садовой улице в Петербурге произошло ДТП, в результате которого Daewoo врезалась в здание Гостиного двора, сообщили очевидцы.

Авария произошла около 02.40, две иномарки не смогли разъехаться. От столкновения Daewoo врезалась в здание Гостиного двора, Hyundai получила повреждения кузова.

На месте ДТП работали экстренные службы, есть пострадавшие. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что на КАД произошло серьезное ДТП с участием шести автомобилей. Власти Петербурга разрабатывают меры для снижения числа аварий по поручению главы города Александра Беглова.

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