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Один человек пострадал при взрыве бытового газа в петербургской пятиэтажке

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Один человек пострадал при взрыве бытового газа в петербургской пятиэтажке

Санкт-Петербург, 7 июля. Взрыв бытового газа произошел в доме на 13-й Красноармейской улице в Петербурге, пострадал один человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Информация о хлопке газовоздушной смеси поступила в экстренные службы около 05.40 7 июля. Спасатели обнаружили, что на первом этаже повреждено остекление, пострадала обстановка в квартире.

Повреждений несущих конструкций нет. Пострадавшего мужчину 1997 года рождения госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое. Эвакуацию не проводили, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошел взрыв. На крыше ресторана взорвался баллон с фреоном, пострадали два человека.

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