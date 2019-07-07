Беглов назвал семью важным фундаментом для человека

Санкт-Петербург, 7 июля. Глава Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности. Его слова приводит пресс-служба Смольного.

Праздник семьи отмечают в России 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских.

«Семья – это важнейший фундамент, на котором строится вся жизнь. Именно в ней, в общих заботах, радостях и делах, воспитывается человек», — сказал Беглов.

Градоначальник добавил, что именно в семье сохраняются традиции и моральные ценности, которые передаются новым поколениям. Он напомнил, что власти Петербурга активно поддерживают материнство и помогают многодетным семьям.

Беглов считает, что именно счастливые семьи могут гарантировать успешное будущее Петербурга. В таких семьях будут расти дети, которые любят свой город и стараются ради его развития.