Беглов рассказал о поездке в СНТ «Красногорское»

Санкт-Петербург, 6 июля. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о своей поездке в «Красногорское», об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник отметил, что в дачных товариществах будут появляться медпункты. Это необходимо, чтобы петербуржцы могли пройти диспансеризацию и при необходимости получить неотложную помощь.

«Мы приняли решение, что на основе конкурсов садоводства будут получать субсидию. Субсидия на строительство и ремонт дорог, детских площадок, других объектов в садоводствах», — написал Беглов.

Глава города поблагодарил дачников за встречу и общение. Ранее Беглов сообщил, что ведет переговоры с властями Ленобласти о продолжении метрополитена в Кудрово.

Он также следит за реализацией в Петербурге важных социальных проектов, в том числе проверяет строительство детских садов и школ.