Жительница Петербурга купила дочери пирожок с червями

Санкт-Петербург, 6 июля. Женщина купила дочери пирожок в магазине на улице Руставели в Петербурге. В сдобе оказались опарыши.

Девочка съела первый мясной пирожок очень быстро. А во втором пирожке она увидела не только фарш, но и червей, пишет 78.ru. Правоохранительные органы проверяют инцидент, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что житель Новокузнецка нашел червей в конфетах. В Роспотребнадзоре пообещали провести проверку с привлечением правоохранителей.

Супруга футболиста «Урала» Мария Погребняк рассказала, что нашла червя в салате «Цезарь» во время посещения московского кафе.