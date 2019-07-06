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Жительница Петербурга купила дочери пирожок с червями

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Жительница Петербурга купила дочери пирожок с червями

Санкт-Петербург, 6 июля. Женщина купила дочери пирожок в магазине на улице Руставели в Петербурге. В сдобе оказались опарыши.

Девочка съела первый мясной пирожок очень быстро. А во втором пирожке она увидела не только фарш, но и червей, пишет 78.ru. Правоохранительные органы проверяют инцидент, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее сообщалось, что житель Новокузнецка нашел червей в конфетах. В Роспотребнадзоре пообещали провести проверку с привлечением правоохранителей.

Супруга футболиста «Урала» Мария Погребняк рассказала, что нашла червя в салате «Цезарь» во время посещения московского кафе.

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