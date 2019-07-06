Петербуржцев предупредили о тумане 7 июля

Санкт-Петербург, 6 июля. Воскресенье в Петербурге будет облачным, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Утром в Петербурге ожидается слабый туман. Днем температура воздуха составит 18-20 градусов тепла, в ночное время суток столбики термометров поднимутся до 11 градусов тепла.

Атмосферное давление будет нормальным, скорость ветра составит 5 метров в секунду, пишут «Невские новости». Синоптики ожидают, что первые два дня рабочей недели будут дождливыми, затем будет стоять ясная погода.