Патриарх Кирилл прибыл в Петербург для освящения храма

Санкт-Петербург, 6 июля. Патриарх Московский Русской православной церкви Кирилл прибыл в Петербург для освящения храма Рождества Богородицы Коневского монастыря.

В петербургском аэропорту «Пулково» патриарха встретил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В делегацию также вошли архиереи и другие представители духовенства.

Патриарха Кирилла приветствовал заместитель полпреда президента в СЗФО Вадим Потомский. Церемония освящения храма состоится 7 июля, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что патриарх провел освящение собора Воскресения Христова. Епископ РПЦ поддерживает религиозные связи с православными верующими в других странах мира.

26 мая он провел церемонию освящения храма в Страсбурге, строительство которого началось в 2014. Патриарх Кирилл считает, что храм во Франции станет местом проведения встреч с представителями католической церкви.