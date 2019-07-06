Хулиган распылил газ по периметру здания прокуратуры Петербурга

Санкт-Петербург, 6 июля. Неизвестный распылил газ по периметру здания прокуратуры в Адмиралтейском районе Петербурга.

Инцидент произошел утром 5 июля на Почтамтской улице. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

Как пишет «Комсомольская правда — Петербург», полиция разыскивает 28-летнего москвича. Его подозревают в хулиганстве.

Ранее сообщалось, что мужчина под угрозой распылить газовый баллончик похитил у петербуржца 11 тысяч рублей.